CANICATTI’ (AGRIGENTO) – Roghi di cassonetti e rifiuti nella notte a Canicattì in provincia di Agrigento. I vigili del fuoco sono stati costretti a una lunga serie di interventi per il rogo di natura dolosa di cumuli di rifiuti non ritirati da almeno una settimana. Il rogo di rifiuti indifferenziati e soprattutto delle plastiche sprigiona nell’atmosfera “diossina” che è respirata dai residenti nelle zone interessate da questi fenomeni di vandalismo. Oggi a mezzogiorno in prefettura è in programma un incontro tra il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, e i rappresentanti della ditta Catanzaro per cercare di trovare un’intesa e consentire il conferimento delle tonnellate di rifiuti accumulati in vari punti di stoccaggio sul territorio comunale. L’amministrazione per mancanza di liquidità e di un adeguato flusso finanziario non riesce a far fronte ai debiti accumulati. Almeno 1,6 milioni di euro sino alla fine del 2017.