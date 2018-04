Brescia, bimba di 4 anni anni muore di otite

MILANO – Da un mese e mezzo la piccola Nicole, 4 anni, aveva febbre e dolori al collo, era stata visitata all’ospedale di Manerbio e alla Poliambulanza, ma non era stata ricoverata. Sabato scorso i genitori hanno deciso di portarla di corsa all’ospedale Civile di Brescia, dove le condizioni della piccola sono apparse molto gravi. Portata nel reparto di Rianimazione Pediatrica, Nicole è morta ieri pomeriggio. Il caso è stato segnalato alla Procura.

Per la piccola è stata fatale la degenerazione di un’otite, che ha causato un’infezione particolarmente aggressiva e acuta. Il corpo di Nicole dovrebbe fare ritorno oggi a Gottolengo, il paesino dove la piccola viveva insieme ai genitori, giovane coppia molto legata alla parrocchia e alla scuola dell’infanzia della figlia.

“La nostra comunità perde una dolce creatura e abbraccia commossa i giovani genitori. Soli non sarete”: è il messaggio rivolto dal sindaco di Gottolengo, Giacomo Massa. “La settimana scorsa camminavo come di consueto tra le bancarelle nel mercato del sabato accompagnato da collaboratori e amici. Il papà Mattia – scrive il primo cittadino del piccolo Comune del Bresciano – si è fermato per salutarmi e tu piangevi, allorché al monito “guarda c’è il sindaco” hai smesso per qualche minuto di piangere, tolto volontariamente il ciuccio e non mollando il tuo inseparabile peluche, m’hai dato un dolce bacino. Da quando mi vedesti per la prima volta tutto bardato e con il tricolore al petto non perdesti più occasione per un abbraccio sincero e un saluto affettuoso. Piccola Nicole, ‘Beyond the door there’s peace I’m sure And I know there’ll be no more tears in heaven'” ha concluso citando la canzone una canzone di Eric Clapton”. Sulla pagina della scuola dell’infanzia di Gottolengo, frequentata dalla piccola, l’immagine di una candela e un saluto: “Ciao piccolo dolce Angioletto”.

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha disposto l’invio della task force di ispettori ministeriali per accertare quanto accaduto presso le strutture coinvolte. Della task force, informa il ministero della Salute, fanno parte, tra gli altri, esperti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), carabinieri del Nas e ispettori del ministero.