A fuoco casa di riposo, salvi 20 anziani

Marsala . In azione sette mezzi dei vigili del fuoco per domare l’incendio e soccorrere gli ospiti della struttura

MARSALA (TRAPANI) – Un incendio si è sviluppato, nella tarda serata di ieri, al secondo piano della casa di riposo “Giovanni XXIII” di Marsala, che al primo, al secondo e al quarto piano, ospita una ventina di anziani, alcuni dei quali non si possono muovere dal letto. Sono in corso indagini per accertare le origini dell’incendio.

Scattato l’allarme, in via Alcide De Gasperi alle spalle del Tribunale di Marsala, sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco (sette automezzi e 20 uomini) e due ambulanze. Messi in salvo tutti gli anziani ospiti della struttura (si tratta di una Ipab che da anni rischia la chiusura per un grave deficit economico), l’incendio è stato domato intorno alle 23.