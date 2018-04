Sfugge allo zio: a 2 anni e mezzo muore travolto da furgone

Pietraperzia (En): il piccolo Salvatore Termine ha lasciato la mano del familiare e si è appoggiato sulla ruota anteriore del mezzo in sosta. Alla ripartenza il conducente non si è accorto del bambino schiacciadolo

ENNA – Un bambino di due anni e mezzo, Salvatore Termine, è morto dopo essere stato travolto da un furgoncino di un ambulante nel centro storico di Pietraperzia (En).

Il piccolo giocava con una cuginetta davanti casa, in pieno centro storico, controllato dalla madre, dallo zio e dalla nonna. Al sopraggiungere del furgoncino, un Porter, lo zio teneva per mano il bambino. Poi il camioncino si è fermato per qualche minuto ed il piccolo, sfuggito al controllo, si è seduto davanti alla ruota anteriore del mezzo.

L’uomo, che ora è indagato per omicidio colposo, per “un atto dovuto” dicono gli inquirenti, è ripartito schiacciando il bimbo. Poi, in stato di shock, si è presentato spontaneamente, dopo pochi minuti, alla caserma dei carabinieri.

La madre è stata colta da malore mentre la salma del piccolo Salvatore ha stazionato davanti alla caserma dei carabinieri, dentro l’ambulanza, per almeno tre ore, fino a che il pm ha sciolto la riserva sull’autopsia restituendo il corpo alla famiglia. Salvatore, figlio di un ambulante e di una casalinga, aveva due sorelle maggiori.