Sbarchi fantasma, rischio inquinamento

Mareamico: “Natante abbandonato in spiaggia a Zingarello si è squarciato liberando carburante in mare”. FOTO – VIDEO

AGRIGENTO – L’associazione ambientalista Mareamico denuncia gli effetti devastanti causati dai cosiddetti sbarchi fantasma sulle coste dell’Agrigentino.

“Esistono persone che arrivano e nessuno è in grado di controllare. Praticamente sono dei fantasmi – dice l’associazione -. Chi sono questi fantasmi? Sono magrebini che arrivano in Italia clandestinamente. Non hanno altra scelta, perché provengono da zone del mondo che non sono in guerra e quindi non possono neanche richiedere l’asilo politico in Italia. Sono solo migranti economici”.

“Arrivano in migliaia, nel solo 2017 sulle coste continentali agrigentine Mareamico ha censito 80 sbarchi, con circa 3 mila migranti – continuano -. Lo scorso 4 marzo a Zingarello, una spiaggia a pochi chilometri da Agrigento, durante la notte è avvenuto un nuovo sbarco fantasma. Mareamico ha allertato la Capitaneria di porto e i carabinieri, ma ormai i migranti avevano fatto perdere le loro tracce disperdendosi nel territorio. Del loro arrivo sul posto sono rimaste solo le tracce del cambio dei vestiti in spiaggia e la barca, utilizzata per il trasporto”.

“Purtroppo dopo un mese di abbandono in spiaggia l’imbarcazione si è squarciata, liberando in mare il carburante, l’olio motore e tutto il resto, inquinando un lungo tratto di costa”, conclude Mareamico.