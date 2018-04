Lipari: voragine sul lungomare

La buca si è improvvisamente aperta proprio vicino la spiaggia nella zona di Acquacalda colpita da recenti mareggiate. Non ci sono feriti

LIPARI (MESSINA) – Una “buca gigante” si è aperta nel lungomare di Acquacalda a Lipari. Per fortuna senza conseguenze per gli isolani e per i primi turisti, visto che la rotabile è a due passi dalla spiaggia.

Nelle scorse settimane l’abitato è stato flagellato ancora una volta da violente mareggiate tanto che gli abitanti si sono anche ritrovati il mare in casa. Nella stessa borgata qualche anno fa è anche crollato un tratto di carreggiata, subito dopo il passaggio di un mezzo pesante.

Gli abitanti invocano provvedimenti urgenti. Il sindaco Marco Giorgianni che ha emesso una ordinanza per vietare il transito nel tratto di strada ha effettuato una ricognizione nella borgata dell’isola.