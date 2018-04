Gravina, ultimo feudo degli alfaniani

L.Cil. Viaggio nei Comuni etnei al voto . Il sindaco uscente dell’Ncd non si ricandiderà, sfida aperta tra i giovani Porto e Giammusso, con i 5stelle terzo incomodo

Questa è la piazza comunale di Gravina di Catania, più di 27 mila abitanti all’anagrafe, è uno degli otto Comuni superiori (vale a dire quelli con più di 15.000 abitanti) tra i 22 Comuni del Catanese chiamati al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale. In dialetto conosciuta come “terra di plachi”, terra fertile grazie l’influsso benefico del vulcano. Operosa cittadina dell’hinterland etneo è considerata ancora oggi, di fatto, periferia di Catania. Il territorio comunale ospita molti pendolari, tanti supermercati e centri commerciali. I problemi principali riguardano il traffico, la viabilità e la spazzatura, con un tasso di raccolta differenziata intorno al 28%.

Politicamente qui finisce un’era, quella del vecchio Ncd poi Alternativa Popolare e degli alfaniani. L’uscente Mimmo Rapisarda terminati i due mandati elettorali non si ricandiderà lasciando spazio ai giovani. L’erede naturale dovrebbe essere la consigliera comunale Santi Porto (quarantenne praticante avvocato). Il suo faccione si vede in giro per le strade del paese, una proposta politica che si muove nell’alveo del centrosinistra neanche a dirlo nascosta dietro le liste civiche sostenute dai renziani Luca Sammartino e Valeria Sudano, l’area centrista riconducibile all’ex senatore Pino Firrarello e ovviamente all’ex sindaco Rapisarda.

Lo sfidante più forte dovrebbe essere l’avvocato Massimiliano Giammusso vicepresidente del Consiglio comunale e più volte assessore nelle passate consiliature, nonostante la giovane età. Proveniente dal mondo della destra catanese, politicamente molto vicino all’europarlamentare Salvo Pogliese, nei sui manifesti ha già svelato le forze che sostengono la sua candidatura: tutto il mondo del centrodestra con il supporto del centrosinistra riconducibile al deputato regionale del Pd Anthony Barbagallo e ai laburisti Dem Villari e Raia. Per il Movimento Cinque Stelle il candidato è Stefano Longhitano, imprenditore nel settore della sicurezza, sposato e storico attivista del meet up locale.

Luca Ciliberti