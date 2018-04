Gelese ammazzato con la compagna Il fratello confessa, movente gelosia

BERGAMO – Sono stati sottoposti a fermo i due sospettati per l’agguato nella sala slot a Caravaggio (Bergamo) dove ieri un uomo, accompagnato da una donna, ha ucciso il gelese, Carlo Novembrini, di 51 anni, e la compagna Maria Rosa Fortini, di 40, coppia residente a Sergnano (Cremona).

In tarda serata una Panda bianca sulla quale si erano allontanati insieme dopo l’esecuzione è stata intercettata dai carabinieri nella zona di Treviglio: al volante c’era il fratello minore di Novembrini, Maurizio, con un’altra sorella (che lo avrebbe atteso in auto mentre andava a uccidere il parente). Dopo un lungo interrogatorio nella caserma di Treviglio (Bergamo) è scattato il fermo d’indiziato di delitto.

Secondo indiscrezioni il movente sarebbe la gelosia: il killer riteneva che il fratello avesse avuto in passato una breve relazione con l’ex moglie. Dopo la confessione sarebbe dunque sfumata l’ipotesi di un regolamento di conti all’interno della criminalità organizzata, come faceva pensare la spregiudicatezza dell’azione, in favore di un movente privato.

Non risultano provvedimenti a carico della sorella che ha accompagnato il fermato alla sala giochi. E’ stata anche trovata l’arma del delitto. Maurizio Novembrini dopo aver sparato al fratello e alla donna si sarebbe sincerato di averlo veramente ucciso avvicinandosi al corpo con modalità da esecuzione mafiosa.

Quattro i colpi sparati alla coppia. Il movente non è ancora certo. La famiglia Novembrini in passato aveva avuto contatti con ambienti malavitosi tanto che la vittima era un ex sorvegliato speciale, reduce dal 41 bis.