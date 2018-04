Annullano multa all’amico del collega, indagati tre vigili urbani a Scordia

CATANIA – Avrebbero alterato il numero di targa, rendendo non identificabile la vettura, del verbale di una contravvenzione per una violazione al codice della strada comminata a un amico di loro collega.

E’ l’accusa contestata a tre vigili urbani, i due estensori della multa e quello che ha chiesto loro il favore, del Comune di Scordia che sono indagati dalla Procura di Caltagirone per falso in atto pubblico e abuso d’ufficio.

Militari della guardia di finanza hanno notificato loro un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Secondo l’accusa avrebbero “concorso nella falsificazione e conseguente nell’annullamento di un verbale regolarmente elevato per infrazioni al Codice della strada” mediante “la falsa apposizione sullo stesso della dicitura ‘annullato in autotutela’ per targa errata in quanto non leggibile”.

La procedura ha sottratto la multa alla vigilanza del loro comandante. La Procura gli contesta “l’aver procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale alla persona verbalizzata” e un “danno al Comune”.