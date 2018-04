Villaggio Dusmet: preso il pregiudicato che voleva chiudere la strada

CATANIA – Controllando il Villaggio Dusmet, la polizia di Catania si è presentata a casa del pregiudicato Nicola Sparti, sottoposto agli arresti domiciliari, e non lo ha trovato.

Nelle vicinanze gli agenti hanno notato un gran quantitativo di macerie su un’area di circa 30 metri quadri, derivante dalla costruzione di opere edili, tra cui un recinto per animali e un immobile di oltre 100 metri in fase di ristrutturazione, il tutto abusivo e su un terreno pubblico.

Sparti ha ammesso le proprie responsabilità in relazione all’evasione e alla realizzazione abusiva, sostenendo che avrebbe voluto acquistare gli immobili per creare un residence e chiudere la strada in modo da riservare l’area solo alla sua famiglia, circostanza per legge non attuabile.

Ulteriori controlli effettuati sempre al Villaggio Dusmet hanno consentito di individuare e arrestare anche il diciottenne Eduard Sparti, ricercato per lesioni personali, ricettazione, furto aggravato, rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.