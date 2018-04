SIRACUSA – Un incendio di probabile natura dolosa è divampato ieri sera poco prima delle 22 in un pub di viale Teracati, nella zona nord di Siracusa. A spegnere le fiamme sono stati i vigili del fuoco che non hanno trovato elementi certi per stabilire le cause del rogo che ha danneggiato il locale. Il fumo ha intossicato il proprietario e un’altra persona, gli unici presenti nel locale in quel momento. I due sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Sull’episodio indaga la polizia.