“Dipendenti adottati per avere la 104”

PALERMO – In Sicilia ci sono dipendenti della Regione che si sono fatti adottare da anziani malati per potere beneficiare della legge 104 per l’assistenza. A denunciarlo è il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

“E’ possibile che su 13 mila dipendenti, 2.350 usufruiscano della legge 104?”, ha detto Musumeci in conferenza stampa rivolgendosi ai cronisti.

Il presidente Musumeci ha spiegato che il governo “sta lavorando sul fronte del personale dipendente della Regione”. Oltre a citare il caso dei dipendenti che beneficiano della legge 104 per assistere congiunti malati (tra questi ci sarebbe chi addirittura, ha sostenuto il governatore, si sarebbe fatto adottare per usufruire dei benefici), Musumeci ha evidenziato un altro fenomeno: “2.600 dipendenti sono dirigenti sindacali e non possono essere distaccati”.

Il governatore fa il suo ragionamento sul personale, rinviando gli approfondimenti, partendo “dalla difficoltà che stiamo avendo a trovare tecnici e altre professionalità” all’interno dei 13 mila dipendenti della Regione.

“Si pensi che non possiamo trasferire personale da un ufficio all’altro oltre i 50 Km – ha affermato – e che tra due anni andranno in pensione altri 3 mila dipendenti. Siamo in difficoltà, sono convinto che troveremo le organizzazioni sindacali dalla nostra parte. Ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Basta, il tempo dei giochetti e dei ricatti reciproci è scaduto”. Sui nuovi concorsi alla Regione, Musumeci ha affermato: “Il tema va affrontato col governo nazionale, aspettiamo che si formi”.

L’argomento è emerso durante la conferenza stampa voluto sul tema legato ai finanziamento per strade e autostrade siciliane.

Un vertice con i dirigenti dell’Anas per fare il punto sui cantieri aperti, su quelli da aprire per progetti già finanziati e per opere da programmare è stato infatti convocato da Musumeci.

L’incontro è in programma venerdì prossimo a Palazzo d’Orleans. “Non siamo stati teneri con Anas – ha detto Musumeci in conferenza stampa – dicendo che la Sicilia merita più attenzione”.

La presidente della commissione Ambiente dell’Ars, Giusi Savarino, ha evidenziato che “per la Sicilia l’Anas ha pianificato investimenti per 3 miliardi di euro”. “La Sicilia non ha bisogno di nuove strade ma di riqualificare e ammodernare quelle esistenti”, ha aggiunto Musumeci. Savarino ha ricordato che per la Palermo-Catania l’Anas ha stanziato 800 milioni di euro “per la ristrutturazione dell’arteria e si procederà per lotti”. Per ridurre i disagi sulla Palermo-Agrigento, piena di cantieri, Savarino ha spiegato che “sono stati finanziati due bivi”. “L’errore in questa strada – ha detto Savarino – è aprire un cantieri unico lungo i 38 km, invece di procedere per lotti. Purtroppo stiamo intervenendo su errori fatti nel passato”