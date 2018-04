RAGUSA – Miasmi provenienti dai bagni della scuola “Edmondo De Amicis” di Modica Alta hanno provocato qualche malessere ad alunni e docenti costringendo così i vigili del fuoco a fare evacuare l’istituto.

Probabile che le esalazioni provengano dalla condotta fognaria. Due alunni sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Modica in via precauzionale per accertamenti.

I pompieri stanno accertando le cause del fenomeno.