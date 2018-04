Donna spara nella sede di Youtube, poi si suicida

Quattro persone ferite in California, una è grave. La 39enne “odiava l’azienda perché aveva smesso di pagarla”

SAN BRUNO (CALIFORNIA) – Una donna ha aperto il fuoco nella sede di Youtube a San Bruno, in California, ferendo 4 persone. Poi si è suicidata. Era una ‘youtuber’ attiva con il nome on line di Nasime Sabz e secondo la polizia lamentava che il gigante del web intendeva “sopprimere” il suo profilo. In effetti sulla piattaforma l’account risulta chiuso “a causa di ripetute violazioni delle norme di Youtube”.

Il panico è scattato nel primo pomeriggio di ieri. Immediato l’intervento della polizia che ha evacuato e perquisito la struttura. Uno dei feriti, un uomo di 36 anni, è in condizioni critiche. L’autrice della sparatoria si chiamava Nasim Aghdam e aveva 39 anni. Il padre ha spiegato che ‘odiava’ l’azienda perché aveva smesso di pagarla per i video che pubblicava sulla piattaforma.