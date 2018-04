Assolto: gli ridanno il posto a 80 anni

Accolto il ricorso di un dirigente della Motorizzazione di Messina: era stato sospeso nel 1993 per presunti reati lavorativi

PALERMO – Rientra al proprio posto di lavoro a 80 anni. Protagonista un funzionario della Motorizzazione civile di Messina, Eduardo Saija, assunto nuovamente con sentenza della Corte d’appello, che ha applicato la cosiddetta Legge Carnevale, dal nome del magistrato che ha affrontato un caso simile.

Il dirigente era stato sospeso nel 1993 dal servizio per un procedimento penale a cui era stato sottoposto per presunti reati connessi allo svolgimento della sua attività. Procedimento conclusosi con sentenza della Corte d’appello nel 2009, con la quale è stato assolto per insussistenza del fatto.

Saija ha chiesto di riottenere il posto e i giudici hanno accolto il ricorso, ripristinando il rapporto di lavoro, malgrado nel frattempo avesse raggiunto l’età di 80 anni. “Voglio assolutamente tornare al lavoro – dice -, e ho già espresso la mia volontà con una lettera in cui affermo che sono pronto a farlo al più presto, anche dal prossimo mese di maggio”.