A Catania i film in lingua originale

CATANIA – Ritorna l’appuntamento annuale con “Learn by movies”, la rassegna di cinema in lingua originale dell’università di Catania, aperta agli studenti e a tutti i cittadini. A partire da lunedì prossimo il cinema Odeon ospiterà ogni lunedì due proiezioni a ingresso gratuito (alle 18 e alle 21), fino a esaurimento dei posti in sala.

In programma dunque sei appuntamenti settimanali doppi più una serata conclusiva all’arena Argentina, con un omaggio musicale a Ennio Morricone, a cura dell’orchestra di ottoni dell’Istituto musicale Vincenzo Bellini.

Il primo film in cartellone è “Call me by your name / Chiamami col tuo nome” del palermitano Luca Guadagnino. Alle 21 verrà proiettato “The greatest showman” di Michael Gracey, con Hugh Jackman. Entrambi nella versione in inglese. Questi gli altri film proposti dalla rassegna: 16 aprile ore 18 “El ciudadano ilustre”, ore 21 “L’insulte”; 23 aprile ore 18 “The Florida project”, ore 21 “Three billboards outside Ebbing, Missouri”; 7 maggio ore 18 “Coco”, ore 21 “Una mujer fantastica”; 14 maggio ore 18 “Loveless”, ore 21 “The Post”; 21 maggio ore 18 “Victoria”, ore 21 “Detroit”.