Spaccio ai domiciliari: 3 arresti a Catania

CATANIA – Durante le festività pasquali la Polizia di Catania ha intensificato l’attività di vigilanza a soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, misure di sicurezza e di prevenzione. Numerosi sono stati i controlli effettuati nei rioni di San Cristoforo, Librino, San Giorgio, Nesima, San Giovanni Galermo e Picanello.

Tre gli arresti per spaccio di droga. Il 32enne Sergio La Rosa, pregiudicato agli arresti domiciliari a San Cristoforo, è stato trovato in possesso di 80 grammi di hashish nascosti all’interno di un vasetto in plastica e di una somma di denaro.

In manette sono finiti, sempre per spaccio di droga, anche il 45enne Francesco Maccarrone, pregiudicato agli arresti domiciliari, e il quarantenne Emanuele Gaetano Giunta. Dalla perquisizione eseguita in casa di Maccarrone a San Giorgio, sono stati trovati 5 involucri e un bicchiere di plastica contenenti cocaina, una somma di denaro e materiale per il confezionamento della droga. Espletate le formalità di rito, Maccarrone è stato associato presso la casa circondariale di Catania piazza Lanza e Giunta posto agli arresti domiciliari.