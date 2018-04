La replica: “Nessuna criticità, in due mesi 30 chiamate per assunzioni”

CATANIA – Con riferimento alla nota del NurSind in merito alla dotazione di personale infermieristico in vari reparti, l’Azienda ospedaliera Cannizzaro fa sapere che la tematica segnalata è affrontata con la dovuta attenzione e gli opportuni interventi.

Per quanto riguarda il reclutamento di personale, negli ultimi due mesi l’Azienda Cannizzaro ha nominato dalla graduatoria vigente 30 infermieri, dei quali finora solo 4 hanno accettato e sono stati assunti, mentre altri 5 dovrebbero esserlo a breve. Infatti, con delibera n. 351 dell’1 febbraio scorso, sono stati nominati 10 infermieri, tre dei quali hanno preso servizio e uno dovrebbe iniziare lunedì 9 aprile. Con altra delibera n. 986 del 21 marzo, sono stati nominati altri 20 infermieri; di questi, uno è stato già assunto e altri quattro sono attesi per la data del 16 aprile, mentre tre hanno chiesto di essere assegnati ad altre aziende.

Contestualmente, tra febbraio e aprile, 12 infermieri hanno cessato il loro rapporto di lavoro con l’Azienda Cannizzaro. Il processo di stabilizzazione avviato nei mesi scorsi in tutte le Aziende ha accelerato il turn-over del personale sanitario, determinando in alcune strutture temporanee carenze. Per la copertura dei posti vacanti, così come determinati secondo il fabbisogno di personale, gli uffici continueranno ad attingere alla graduatoria del concorso del 2012, con i tempi dettati dal rispetto delle procedure di legge e dei diritti dei lavoratori.

L’Azienda smentisce, poi, le presunte criticità segnalate dal NurSind. L’Azienda procede infatti a costante verifica della congruità e della qualità dell’assistenza erogata in tutti i reparti, ivi compresi quelli segnalati dall’organizzazione sindacale, attraverso ispezioni condotte dai servizi infermieristici della Direzione Sanitaria ed eventuali conseguenti interventi anche sul personale, laddove necessari.