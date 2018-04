Il mistero del cono dell’Etna

Disputa tra scienziati: secondo una nuova teoria inglese il vulcano è stato plasmato dal mare e non dal calore

ROMA – L’innalzamento del livello del mare o l’aumento di calore della crosta terrestre: è stata una di queste due forze a plasmare, 130.000 anni fa, l’Etna come lo conosciamo, con la sua tipica forma a cono.

La prima delle due ipotesi in ‘lotta’ è di Ian Stewart, dell’Università britannica di Plymouth, pubblicata sulla rivista Episodes, mentre l’altra ipotesi risale al 2011 ed è stata pubblicata sull’Italian Journal of Geosciences dall’Osservatorio Etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

“Nel lavoro pubblicato nel 2011 abbiamo dato una spiegazione molto più semplice e plausibile – spiega Stefano Branca dell’Ingv -. Secondo noi la formazione del vulcano è dovuta al graduale riscaldamento termico della crosta terrestre e a una maggiore efficienza nel meccanismo di risalita del magma, che quindi si è concentrato lungo una zona di risalita preferenziale, vale a dire l’Etna”.

La teoria è messa in discussione dalla nuova ricerca di Stewart, che vede un’altra spiegazione per la forma a cono del vulcano: “La corrispondenza tra il periodo di innalzamento del livello del mare e quello di trasformazione dell’Etna è più di una semplice coincidenza”, afferma Stewart.

Infatti circa 130.000 anni fa il livello del Mediterraneo raggiungeva la quota più alta conosciuta in seguito al riscaldamento del clima causando, secondo il ricercatore, la chiusura della vecchia catena di centri eruttivi che si allungava in direzione nord-sud lungo la costa attuale, forzando la lava a emergere altrove sull’isola e plasmando l’Etna come lo vediamo oggi.