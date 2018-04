CATANIA – Nella nottata di Pasquetta la polizia di Catania ha arrestato il ventiseienne Giuseppe Scalia per il furto di una macchina. Alle 4.15 gli agenti delle volanti hanno notato in via Gesualdo Clementi una Fiat Grande Punto spinta da una Panda di colore bianco. Alla vista dei poliziotti i conducenti hanno tentato di scappare.

Quello della Panda ce l’ha fatta, mentre l’altro è stato bloccato. La Punto è risultata rubata.