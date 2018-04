Chiude Auchan Catania, 108 a casa: “Trattati in modo vergognoso”

CATANIA – “Stamattina la direzione di Auchan ha comunicato la cessazione dell’attività dell’ipermercato di Catania La Rena, nel quale sono occupati 108 lavoratori. Immediatamente è stata occupata la galleria commerciale della struttura ed è ancora in corso una prima riunione che possa in qualche modo delineare percorsi praticabili”. Il segretario generale Uiltucs Giovanni Casa si fa portavoce della protesta dei dipendenti rimasti senza lavoro. I quali manterranno un presidio anche nella notte.

“È vergognoso il modo in cui questo colosso della grande distribuzione commerciale ha comunicato la chiusura dello storico punto vendita – dice la segreteria della Filcams Cgil -, abbassando le saracinesche e non permettendo ai lavoratori di entrare per prestare servizio. Dopo più di cinque anni di ammortizzatori sociali subiti, oggi i lavoratori si ritrovano senza un minimo di speranza per il futuro”.

Il sindacato sottolinea “la grande preoccupazione e lo sconforto per i 101 dipendenti coinvolti” annunciando per domani alle 14 una manifestazione di protesta in piazza Università. È stato inoltre proposto l’incontro di una delegazione con il sindaco Enzo Bianco. “Abbiamo sempre chiesto un piano industriale per il punto vendita e per prevenire quello che oggi ci appare come una morte annunciata. L’azienda ha comunicato una convocazione per giorno 6 aprile con le parti sociali: non accetteremo supinamente la chiusura del punto vendita di San Giuseppe La Rena proprio perché non accettiamo lo smantellamento di un attività che fino ad oggi ha prodotto profitti per l’azienda e che rappresenta una occasione di stabilità sociale per centinaia di lavoratori”.

“Da tempo – affermano Casa e la segretaria Uil di Catania, Enza Meli – denunciamo il pericolo di una valanga occupazionale nella Grande distribuzione organizzata a Catania e provincia. I fatti, purtroppo, ci stanno dando ragione. Le coraggiose manifestazioni di protesta attuate alla vigilia di Natale e ancora adesso a Pasqua dinanzi ai centri commerciali hanno dimostrato che i lavoratori sono pronti ad alzare la voce per rivendicare il diritto di avere diritti. Accanto a loro la Uiltucs e tutta la Uil si sono già mobilitate torneranno a farlo con maggiore decisione, auspicando di ritrovarsi accanto i rappresentanti delle istituzioni politiche in difesa di un territorio che rischia di essere abbandonato al proprio destino dopo essere stato selvaggiamente sfruttato”.

Stesso destino per l’ipermercato di Napoli, ” a causa – spiega l’azienda – della gravissima situazione economica di questi punti vendita, già nota da tempo”. Auchan Retail aggiunge di aver, nel caso dell’ipermercato di Napoli, “definito un accordo preliminare per affittare il ramo d’azienda alimentare ad un noto imprenditore locale” e sottolinea che “questa operazione potrà garantire continuità occupazionale per una parte dell’attuale organico che sarà rilevata dal nuovo operatore”.

“Con senso di responsabilità – afferma Auchan Retail – l’azienda è impegnata a limitare gli impatti sociali, cercando di individuare le migliori soluzioni per ogni collaboratore. Pertanto, saranno attivate una serie di iniziative e si aprirà un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali per entrambi i punti vendita. Dopo anni di continue perdite, nonostante gli sforzi dell’azienda per il rilancio commerciale dei due punti vendita, la situazione di questi due ipermercati non è più sostenibile. La nostra forte convinzione è di voler consolidare la nostra presenza in Italia. Attualmente è in corso un processo di trasformazione fisica e digitale della nostra rete, con la convergenza sull’insegna unica e sviluppando la nostra strategia di marca”.