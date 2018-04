Ruba indisturbato al supermercato

ROSOLINI (SIRACUSA) – I carabinieri di Rosolini hanno arrestato, Anouar Essebbane, libico 23 anni, per furto nel supermercato Penny Market in contrada Vignale a Peri. Il giovane sarebbe stato trovato in possesso di utensili da lavoro, tra cui una smerigliatrice angolare, e generi alimentari, tra cui cialde di caffè, per un valore complessivo di circa 100 euro, per i quali l’extracomunitario non è stato in grado di fornire prova di acquisto.

Interpellati i titolari del supermercato per riscontrare eventuali ammanchi di merce, i carabinieri hanno accertato che il fermato aveva rubato la merce eludendo i dispositivi antitaccheggio e riuscendo così a passare dalle casse senza essere notato dal personale.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa.