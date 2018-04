Pulizie di Pasquetta, Catania respira

CATANIA – “La raccolta dei rifiuti in città sta tornando gradualmente alla normalità grazie al lavoro degli addetti che non si sono fermati né a Pasqua né a Pasquetta. Anche se ci sono ancora aree di accumulo e di sofferenze”. Il Comune di Catania assicura che “presto si porrà rimedio” a una situazione che la stessa amministrazione aveva definito insostenibile, dopo il blocco dei lavoratori del cosiddetto bacino prefettizio.

“Partendo dal centro storico – dice il sindaco Enzo Bianco – la città sta riprendendo il suo aspetto decoroso. Senza alcuna colpa da parte nostra: abbiamo infatti pagato la protesta di un gruppo di 105 dipendenti che rivendicavano i propri diritti, ovvero la riassunzione a tempo determinato. Il commissario della Senesi, appena insediatosi, non ha ritenuto di procedere all’assunzione di tutti e ne ha richiamati solo 21. Questo ha fatto scattare lo stop che per due giorni ha fermato l’uscita dei mezzi”.

Bianco ha chiesto alla prefettura di convocare per la prossima settimana una riunione con i lavoratori per discutere della situazione. Nel frattempo il Comune ha effettuato una serie di sopralluoghi nei punti sensibili. “In via Bellavista e in via del Roveto, ad esempio, dove la situazione era particolarmente grave, la bonifica è stata completata”.