Augusta, market della droga in garage

Blitz in via Millo: tre arresti. Negli slip di un sedicenne 12 dosi di marijuana, nel box altra “roba” pronta alla vendita

AUGUSTA (SIRACUSA) – Stanotte ad Augusta, in via Enrico Millo, i carabinieri hanno arrestato per spaccio di droga tre giovani: Nicola Giustolisi, 26 anni, Angelo Ortisi, 31 anni, e il sedicenne B.G.

I tre alla vista dei militari, in zona per un controllo, con un atteggiamento agitato hanno insospettito i militari che immediatamente hanno effettuato una perquisizione: nascosti negli slip del minorenne hanno trovato 12 involucri di marijuana, una stecca di hashish dal peso di un grammo e una dose di cocaina.

Successivamente la perquisizione è stata estesa a un garage, da cui erano appena usciti i ragazzi, adibito a vero e proprio supermarket della droga. I militari infatti hanno trovato 2 tronchetti di hashish del peso di 61 grammi, 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 423 grammi di marijuana parzialmente suddivisa in dosi, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

Espletate le formalità di rito e come disposto dall’Autorità Giudiziaria, Giustolisi è stato tradotto presso la casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa, Ortisi è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre il minore è stato trasferito al Centro di Prima Accoglienza di Catania.