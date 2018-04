Catania, Pasqua in mezzo ai rifiuti

Città in ginocchio dopo il blocco degli auto-compattatori: cassonetti ancora stracolmi, serve ancora tempo per tornare alla normalità. Gli ex dipendenti del bacino prefettizio martedì in prefettura

CATANIA – Cassonetti stracolmi ancora in molte strade della città e spazzatura non raccolta in strada. Catania prova a tornare alla normalità dopo il blocco degli auto-compattatori che hanno messo in crisi il sistema di raccolta nei giorni scorsi. Ma non è facile. Serve tempo per smaltire la spazzatura non raccolta a causa dello sciopero e quella che normalmente viene prodotta in una città che non fa uso della raccolta differenziata.

La protesta dei 105 ex lavoratori del bacino prefettizio igiene ambientale, che per due notti e tre giorni hanno organizzato un presidio permanente nelle autorimesse della Sineco di fatto è solo in stand by. E’ stato chiesto e ottenuto un incontro in Prefettura la settimana prossima e martedì 3 alle 16 gli operai continueranno la loro assemblea nella Sala Russo della Cgil, in via Crociferi 40. Cgil, Uil, Ugl, Usb e Confsal Snalv sono rimasti accanto ai disoccupati e continueranno a farlo nei prossimi giorni.

“I lavoratori sono stremati, ma non perdono la speranza di ottenere quanto gli era stato promesso – sottolineano i rappresentanti sindacali – Conoscono i loro diritti e noi lottiamo accanto a loro. Ringraziamo le istituzioni per averci ascoltato e ci scusiamo con la città per i pesanti disagi che sono stati inevitabilmente causati dalla protesta, ma a volte è necessario pagare tutti un prezzo alto per difendere il diritto al lavoro. Siamo invece amareggiati per l’atteggiamento respingente del commissario della Sineco, che oltre ad essersi sottratto al confronto con il sindacato, ha proceduto all’assunzione a tempo determinato di soli 21 lavoratori. A tal proposito, è importante sottolineare che in questi giorni, alla protesta si sono uniti anche i lavoratori assunti, a conferma che esiste una grande solidarietà e consapevolezza di quanto sta accadendo”.

Una situazione questa che non mette un punto definitivo all’emergenza. E’ bastato qualche giorno di protesta per ridurre Catania a un’enorme discarica. La città produce ogni giorno circa 650 tonnellate di rifiuti e nonostante i turni rafforzati, serviranno diversi giorni perché la situazione possa ritornare sotto a regime, anche per i camion che in queste ore viaggiano stracarichi tra cassonetti e micro-discariche. Il Comune ha chiesto ai gestori della discarica di Grotte San Giorgio di anticipare l’orario di apertura e posticipare quello di chiusura per aumentare il conferimento.