MESSINA – “Non ho mai desiderato candidarmi, volevo solo fare il medico e occuparmi di sanità, ma il presidente della Regione Nello Musumeci mi ha chiamato e mi ha proposto di candidarmi per tirare fuori dalle secche Messina”. Il professor Placido Bramanti, direttore scientifico dell’Ircss neurolesi, è l’aspirante sindaco del centrodestra a Messina. Bramanti qualche giorno fa si è sospeso dalla carica dell’Ircss. “Ho quindi deciso – prosegue – di scendere in campo e ho proposto al presidente il mio modello per Messina e le condizioni per risalire la china, dare occupazione ai giovani, attirare finanziamenti. Nel mio modo di fare politica si risolveranno i bisogni della gente con una piattaforma di tecnici, imprenditori ed esperti capaci che instaureranno un dialogo con la politica. Tra le cose da fare subito un’acquario al porto come a Genova”.

“Tra gli assessori non ci saranno politici – conclude Bramanti – ma tecnici che saranno espressione della competenza nell’interesse dei cittadini. Non sarà una candidatura solo di centrodestra ma aperta a tutti gli schieramenti e alla società civile, mi incontrerò con tutti e dialogherò con tutti, voglio incontrare anche Accorinti, De Luca e altri”.