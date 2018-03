Catania, la corsa scoppia degli outsider. Elezioni 10 giugno in 137 Comuni siciliani

Il ministro dell’Interno Marco Minniti ha firmato il decreto, anche in Sicilia si voterà il 10 giugno per le amministrative, con eventuali ballottaggi da tenersi il 24 dello stesso. Alle urne 137 Comuni siciliani su 390 (22 nel catanese, 26 nel Palermitano, 36 nel Messinese, 16 nell’Agrigentino, 8 nel Siracusano, 4 nel Ragusano, 7 nell’Ennese, 6 nel Nisseno), saranno chiamati a rinnovare le amministrazioni comunali il 35% dei siciliani, tra questi gli abitanti di 5 capoluoghi di Provincia (le due città metropolitane di Catania e Messina con Ragusa, Siracusa e Trapani) e 18 centri con una popolazione superiore a 15 mila abitanti.

La corsa degli outsider per le amministrative a Catania stenta a partire. I ricalzi e le proposte alternative ai tre principali schieramenti politici (centrodestra, centrosinistra, M5s) lavorano sottotraccia per tessere alleanze e per rimpolpare le liste a sostegno delle candidature a sindaco, unico modo per sfondare la soglia del 5% per entrare nel nuovo consiglio comunale composto da 35 eletti (compreso il miglior perdente tra i candidati sindaco). L’asticella per vincere al primo turno è stata posizionata al 40%, che riuscirà a superarla prenderà anche il premio di maggioranza.

La settima e ultima proposta in campo è arrivata dalla lista “Italia agli Italiani” (Msi, Forza Nuova e Fiamma Tricolore) che attraverso le primarie il 5 aprile sceglierà il candidato sindaco tra l’avvocato Renato Penna, Monica Grillo, Giuseppe Bonanno Conti, Rosario Pantò e Giuseppe Manoli. “Convergenza con Pogliese? Un ventina di anni fa forse, oggi rappresenta il mondo moderato di Forza Italia, partito con il quale non condividiamo nulla o quasi”.

Chi ha provato, invece, ad avvicinare senza successo il mondo di “Italia agli italiani” è stata la Lega di Catania, che nei giorni scorsi ha lanciato la candidatura autonoma di Angelo Attaguile, una corsa in avanti che ha trovato poche sponde favorevoli e che potrebbe rientrare nel centrodestra a breve

L’inchiesta della Dia ha investito in pieno il candidato Riccardo Pellegrino, consigliere comunale uscente che all’indomani delle indagini conferma di volere restare in corsa con la sua lista civica. “Fornirò ai magistrati ogni chiarimento – commenta – Sono sereno e tranquillo perché certo che tutto sarà chiarito. Mi auguro infine che si ponga termine ad attacchi politici e personali strumentali, in alcuni casi anche violenti, al di fuori di ogni regola di semplice civiltà”.

A Pellegrino la magistratura contesta l’accusa di voto di scambio, avrebbe pagato 50 euro a voto. E’ lo stesso che alle ultime regionali fu indicato dai grillini come impresentabile (accusa smentita dalla magistratura) per parentele e amicizie scomode: il fratello Gaetano era stato coinvolto nell’inchiesta antimafia Ippocampo, il suo amico d’infanzia Carmelo Mazzei è figlio incensurato del boss Nuccio detto “U carcagnusu”. Sembra che un appoggio alla candidatura di Pellegrino, prima dell’inchiesta, potesse arrivare anche dalla lista provinciale di Casapound, che non ha mai confermato queste indiscrezioni giornalistiche.

Espressione del mondo cattolico praticante e del volontariato nella Comunità di Sant’Egidio, Emiliano Abramo ha già da tempo aperto il suo comitato elettorale nell’ex cinema Reale di Catania. Un open space all’interno si cerca di coinvolgere giovani e facce nuove disposte a impegnarsi in politica. Ex consulente del sindaco Bianco, indicato nella ipotetica giunta Micari alle ultime regionali, secondo voci di corridio Emiliano Abramo ha intrapreso un percorso autonomo mettendo in guardia gli elettori catanesi “dal grave rischio che attraversa il cielo già cupo della città ovvero la voglia di alcuni di parlare in modo fumoso e/o interessato delle visioni e quindi degli schieramenti che si apprestano a concorrere alla prossima tornata elettorale”.

Secondo voci di corridoio, la candidatura di Abramo potrebbe rientrare convergendo su uno dei candidati forti. Ma lui smentisce categoricamente. “A tal proposito, proprio la scorsa settimana è stato ipotizzato un mio dialogo con Salvo Pogliese – dice – Trovo immorale questo modo di parlare ambiguo e poco chiaro, forse finalizzato ad incassare posizioni e ruoli, anche questa antica pratica immorale di una vecchia classe catanese che è solita vagare tra le diverse segreterie della città in cerca di uno strapuntino”. Excusatio non petita, accusatio manifesta.

Nei prossimi giorni dovrebbe uscire un’ottava candidatura autonoma, proveniente dal mondo della sinistra radicale e dei centri sociali.

Twitter: @LucaCiliberti

Luca Ciliberti