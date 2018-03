Presi i rapinatori catanesi da trasferta che si spalmavano la colla sulle mani

FIRENZE – Due uomini di 37 e 45 anni, entrambi residenti a Misterbianco, sono stati arrestati dalla polizia, con l’accusa di essere gli autori di una tentata rapina in banca avvenuta nel settembre del 2016 a Firenze.

Il 37enne è accusato anche di aver partecipato a un a rapina con bottino 20 mila euro messa a segno nello stesso periodo in una banca di Sesto Fiorentino (Firenze). Avrebbero fatto parte di una banda di trasfertisti specializzata in rapina in istituti di credito, sei dei quali sono stati arrestati il 25 maggio scorso sempre dagli agenti della mobile fiorentina.

Spesso, prima di entrare in azione, i malviventi si spalmavano uno spesso strato di colla sulle mani, per evitare di lasciare impronte digitali.