Pellegrino non molla: “Resto candidato”

CATANIA – “Ho piena e assoluta fiducia nell’operato della magistratura, a cui riconosco rigore e serietà. Confido nello sviluppo rapido dell’azione giudiziaria, che non potrà non confermare la mia estraneità a qualunque condotta di natura penale”. Così Riccardo Pellegrino, consigliere comunale di Forza Italia e candidato alla carica di sindaco di Catania, commenta la notizia dell’inchiesta della Procura etnea che lo vede indagato per una presunta compravendita di voti nell’ambito delle scorse elezioni Regionali.

“Sono sereno – prosegue Pellegrino – perché certo che tutto sarà chiarito rispetto a questioni con le quali non c’entro assolutamente. Dunque non mi ritiro e resto candidato della lista Civica ‘Un cuore per Catania’. Mi auguro che si ponga termine ad attacchi politici e personali strumentali, in alcuni casi anche violenti, al di fuori di ogni regola di semplice civiltà”.