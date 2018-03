Muore a 4 anni: inchiesta a Catania

CATANIA – La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta sulla morte, avvenuta il 15 marzo scorso al Policlinico, di una bimba di 4 anni e mezzo affetta da talassemia. Il 22 giugno scorso si era sottoposta al trapianto del midollo osseo nell’ospedale Bambin Gesù di Roma. Ieri l’autopsia.

Il reato ipotizzato è omicidio colposo contro ignoti. La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia. A presentare una denuncia-esposto è stata la famiglia, per verificare eventuali responsabilità dell’ospedale Bambin Gesù e del Policlinico di Catania.

Sei mesi dopo l’intervento la piccola presentava altalenanti episodi febbrili, dolori addominali e diarrea. A febbraio a Roma è visitata per controlli sul decorso post operatorio e le sue condizioni sono definite “discrete”.

Rientrata a Catania, la febbre è rimasta e al ritorno a Roma i medici hanno riscontrato una complicazione causata da una cistite che è stata poi definita come “risolta”. Nuova prescrizione medica e rientro a Catania, ancora con febbre, dolori addominali, vomito, diarrea e un gonfiore addominale.

Il 6 marzo il ricovero nel Policlinico di Catania, dove da esami è emerso un bassissimo livello del valore delle piastrine e dell’emoglobina. Il 10 marzo, secondo quanto raccontano i genitori, ha avuto lancinanti dolori alla pancia.

Le condizioni sembravano migliorare e il 12 marzo un campione del suo midollo osseo è stato spedito all’ospedale Bambin Gesù per essere analizzato. Il 14 marzo, ancora con difficoltà respiratorie, è stata trasferita in rianimazione e sottoposta per due volte a una Tac. E’ morta poco dopo la mezzanotte del 15 marzo.