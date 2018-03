Catania sommersa dai rifiuti

Gli ex lavoratori del bacino prefettizio continuano lo stop del servizio di raccolta. Bloccati i cancelli delle autorimesse per impedire l’uscita dei camion. FOTO1 – FOTO2

CATANIA – Emergenza rifiuti a Catania. Gli ex lavoratori del bacino prefettizio hanno proseguito anche ieri lo stop del servizio di raccolta sia nei cassonetti sia nel porta a porta. Il presidio è ancora in atto: il blocco ai cancelli delle due autorimesse della zona industriale, nello Stradale Giovanni Agnelli 1 e in viale Maserati, impedisce l’uscita dei camion. Strade, piazze e mercati sono stracolmi di spazzatura.

“L’amministrazione comunale sta facendo tutto ciò che è istituzionalmente possibile per risolvere la vicenda. Purtroppo, la protesta sta creando disagi all’intera cittadinanza poiché i rifiuti non raccolti cominciano ad accumularsi – ha detto il sindaco Bianco – . Senza avere alcuna colpa né responsabilità, stiamo tutti pagando la protesta di un gruppo di lavoratori che rivendicano i loro diritti. Lanciamo un appello al buon senso e alla sensibilità di tutti affinché si possa presto trovare una soluzione positiva”.

E intanto la situazione in città è sempre più critica. I lavoratori sono in totale 105. Il commissario della Senesi, appena insediatosi, non ha ritenuto di procedere all’assunzione di tutti e ne ha richiamati solo 21. Questo ha fatto scattare la protesta.

“Abbiamo esaminato con la dovuta attenzione la situazione – ha aggiunto l’assessore a Ambiente ed Ecologia Rosario D’Agata – ma non comprendiamo le motivazioni della decisione del commissario della Senesi, visto che i due commissari di Ecocar avevano, invece, dato parere positivo al rinnovo di tutti i lavoratori del bacino prefettizio. Un atto che si ripercuote su Catania senza che l’amministrazione comunale e i cittadini, abbiano colpe o responsabilità”.