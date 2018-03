Catania, rubano nell’auto col jammer

CATANIA – Ladri d’auto sorpresi in azione ieri pomeriggio dalle pattuglie delle polizia di Catania in piazza Santa Maria di Gesù. In manette sono finiti Salvatore Egitto, 60 anni, e Nunzio Miceli, 55 anni. Gli agenti hanno notato i due mentre si affiancavano a una Nissan Qashqai parcheggiata nella piazza, sono entrati e hanno portato via un borsello. I due sono stati subito bloccati e ammanettati.

Dalla perquisizione dell’auto dei ladri, abilmente nascosti sotto il vano porta oggetti, sono stati scoperti 5 pulsanti installati nella carrozzeria interna, risultati collegati ad altrettanti apparati elettronici disturbatori di frequenze, i cosiddetti “jammer” in grado di disattivare il segnale del telecomando con cui abitualmente le persone chiudono o aprono a distanza le proprie macchine.