Cgil lancia allarme per i dipendent dell’hotel San Domenico: in pericolo i posti di lavoro

MESSINA – “C’è una grave fase di stallo sulle sorti dell’hotel San Domenico di Taormina che avevamo temuto e che compromette il futuro della prestigiosa realtà alberghiera e dei posti di lavoro”.

Lo ribadiscono in una nota il segretario generale della Filcams-Cgil di Messina Francesco Lucchesi e il segretario provinciale Andrea Miano sull’hotel San Domenico di Taormina chiuso da qualche mese.

Il sindacato della Cgil dei lavoratori del turismo nei giorni scorsi aveva chiesto “immediata chiarezza sulle prospettive alla luce dei ritardi e dell’impasse sui lavori di ristrutturazione che allungano i tempi di ripresa delle attività e dell’occupazione.

La Filcams sin dall’inizio si è opposta ai piani prospettati dalla proprietà che ha avviato una procedura di mobilità nei confronti del personale”. La Filcams torna anche a sottolineare “l’importanza dello strumento del Patto d’Area Comprensoriale per il Lavoro ed il Turismo tra albergatori, organizzazioni di categoria e amministrazioni comunali non decollato e che sarebbe stato utile nella vertenza del San Domenico. Un’iniziativa per la tutela degli interessi dei lavoratori e per una politica di destagionalizzazione che anche nel caso dell’hotel San Domenico viene messa in discussione”.