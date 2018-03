50 euro per un voto alle regionali, Dia indaga su corruzione elettorale

CATANIA – La Procura distrettuale di Catania ha fatto notificare alla Dia avvisi di conclusione indagini di un’inchiesta per corruzione elettorale sulle scorse regionali in Sicilia.

Tra i destinatari del provvedimento il consigliere comunale di Fi di Catania, Riccardo Pellegrino, che si è candidato a sindaco con una lista civica in disaccordo col suo partito. Indagati anche l’ex sindaco di Aci Catena, Ascensio Maesano, e l’ex sindaco di Mascali ed ex deputato regionale Biagio Susinni.

Sono due i faldoni d’inchiesta aperti dalla Procura distrettuale di Catania: uno che contesta il voto di scambio, e per cui sono in corso perquisizioni da parte della Dia, e un altro che ipotizza la corruzione elettorale che è già nella fase della conclusione delle indagini preliminari. Il “faro” è stato acceso sulla campagna elettorale per le scorse Regionali. L’avviso di conclusione indagine tratta il presunto sostegno dato, con la “consegna di denaro” e il “pagamento di 50 euro a voto”, per “ottenere consensi in favore di Riccardo Pellegrino”, che era candidato nelle liste di Forza Italia.

I destinatari dell’avviso di conclusione indagine sono complessivamente dodici. Oltre a Pellegrino, Maesano e Susinni, ci sono anche Gesualdo Briganti, Antonino Castorina, Orazio Sebastiano Cutuli, Salvatore Di Benedetto, Antonio Di Benedetto, Ivan Andrea Guarrera, Salvatore Gulisano e Filippo Pellegrino.

Dalle indagini della Dia di Catania emergerebbero diversi episodi di corruzione elettorale. In particolare, sostiene la Procura, “Susinni e Maesano avrebbero messo in contatto Riccardo Pellegrino con Giuseppe Panebianco, mantenendo così l’influenza politica del Maesano ad Aci Catena”. In quest’ambito Filippo e Riccardo Pellegrino avrebbero “consegnato a Panebianco e Guarrera svariate somme di denaro”.

Tra queste ‘dazioni’ la Procura ritiene di avere individuato “certamente una somma pari a 3.000 euro, in cambio di un numero imprecisato di voti per l’importo di 50 euro a preferenza”, altri “1.000 euro a Cutuli sempre per 50 euro a voto” e ” la promessa di 1.300 euro a Castorina, somma corrisposta” dopo le elezioni. Altre due consegne di denaro in cambi voti sono contestate dalla Procura di Catania, la cui somma resta imprecisata.