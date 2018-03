‘Tormento’ senza fine: presi 2 catanesi

SIRACUSA – Continua l’operazione “Tormento”. I carabinieri di Siracusa sono impegnati a Catania per arrestare i responsabili delle oltre quaranta spaccate commesse tra il 2015 e il 2016 tra Siracusa, Catania, Ragusa, Messina ed Enna.

Altri due banditi etnei sono stati scovati, oltre ai 13 già finiti in manette: Angelo Demetrio, 21enne, e Paolo Cosentino, 23enne che si è consegnato spontaneamente al commissariato. I due pregiudicati appartenevano a pieno titolo all’associazione per delinquere dei catanesi, responsabile di 16 episodi di furto con spaccata a negozi della provincia di Siracusa.

Il gruppo ha colpito in ben quattro occasioni a Canicattini Bagni, dove sono state prese di mira due tabaccherie e rubate due auto utilizzate come arieti, in quattro casi ad Avola, dove sono state effettuate due spaccate al medesimo negozio di abbigliamento e ad altre due distinte tabaccherie, in tre occasioni a Rosolini, dove i furti sono stati commessi ai danni di una profumeria, di un bar e di una tabaccheria.

Due sono state le spaccate scoperte a Priolo Gargallo, dove per ben due volte è stata presa di mira una profumeria, e tre ad altrettante tabaccherie di Pachino, Solarino e Melilli.

Le responsabilità di altri 9 episodi di furto con spaccata sono invece da ricondursi al gruppo criminale composto dai romeni, che hanno colpito tre volte a Carlentini, in due circostanza la medesima tabaccheria e in una un bar-tabacchi, una profumeria a Siracusa, un concessionario di auto a Rosolini, un negozio di ortaggi a Noto e tre tabaccherie, rispettivamente a Francofonte, Floridia e Sortino.