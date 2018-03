PALERMO – Gli uomini della Capitaneria di Porto hanno sequestrato nel mercato storico di Ballarò, a Palermo, 600 chili di pesce a due pescherie e due ambulanti: il pesce dopo i controlli dei veterinari dell’Asp è stato distrutto perché non idoneo al consumo alimentare. Per gli esercenti sono scattati sette verbali di 15 mila euro per violazioni in materia di etichettatura e tracciabilità del prodotto ittico, di commercializzazione e detenzione di prodotti ittici scaduti nonché di commercializzazione di novellame di sarda.