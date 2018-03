Controlla l’ex moglie con un gps nell’auto

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato G. A. per atti persecutori nei riguardi della ex moglie. Quest’ultima, che aveva deciso di non voler più stare insieme al marito perché infastidita dalla situazione ormai fuori controllo, è stata presa di mira dall’uomo che ha iniziato una pressante condotta persecutoria con continui appostamenti e pedinamenti.

Il tormento è sfociato in una vera e propria ossessione, a tal punto che l’uomo ha persino acquistato un macchinario Gps che ha apposto nell’auto della vittima. Attraverso il dispositivo, associato a un numero di telefono cellulare, con una semplice chiamata riusciva a conoscere l’esatta posizione geografica della macchina con la donna a bordo e quindi recarsi sul posto.

La donna, insospettitasi dai continui avvistamenti, ha raccontato i fatti ai poliziotti che, prontamente, hanno effettuato ripetute attività di vigilanza nei pressi dei luoghi frequentati dalla vittima seguendola in modo da darle assistenza qualora necessario.

Ieri pomeriggio dopo che la donna è uscita in auto con il figlio minore, i poliziotti hanno notato l’uomo appostato, ben nascosto dietro una pensilina di una fermata Amt, in attesa che la donna uscisse dal portone di un condominio. L’uomo ha dato evidenti segni di nervosismo e, a un tratto, si è dato alla fuga. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato.