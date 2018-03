Fermato il maniaco del treno

PATTI (MESSINA) – La polizia ha arrestato a Patti un ventottenne per atti osceni in treno. Una donna era salita come ogni giorno per raggiungere il lavoro a Messina; il giovane si è seduto di fronte a lei e ha cominciato a fissarla insistentemente.

Quindi ha sbottonato i pantaloni mostrando i genitali senza alcun pudore. Temendo di essere aggredita la passeggera è rimasta impietrita. Finché, approfittando di un momento di distrazione del ragazzo, ha spedito un messaggio a un’amica che ha denunciato l’episodio alla polizia ferroviaria.

Gli agenti si sono fatti trovare all’arrivo e hanno bloccato Andrea Sorrenti, giovane con diversi precedenti tra cui una denuncia per atti osceni.