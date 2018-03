Pompieri morti, aperta camera ardente

CATANIA – E’ stata aperta alle 16,00 nella Cappella del Comando provinciale de Vigili del fuoco, la camera ardente di Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, i due pompieri morti il 20 marzo scorso nell’esplosione di un locale al piano terra di una palazzina che provocò anche la morte di un anziano, Giuseppe Longo, di 75 anni – che potrebbe aver causato la deflagrazione nell’intento di suicidarsi – e il ferimento di altri due pompieri, Marcello Tavormina, di 54 anni, e Giuseppe Cannavò, di 36.

La salma di Giorgio Gramatico rimarrà nella camera ardente fino alle 19. Successivamente sarà trasportata a Trapani per i funerali in forma solenne in programma domani alle 16 nella Santuario della Madonna.

I funerali di Dario Ambiamonte si svolgeranno anch’essi in forma solenne domani alle 11.30 nella cattedrale di Catania.

Per domani il sindaco Enzo Bianco ha proclamato il lutto cittadino a Catania. Bianco ha inoltre dato disposizioni affinché la salma di Ambiamonte sia tumulata nel sacrario delle Vittime del dovere nel Cimitero Monumentale di Catania, accanto al carabiniere Horacio Majorana, poiché anche Dario è caduto nell’adempimento del proprio dovere. Qualora i familiari volessero, tale disposizione varrà anche per Giorgio Grammatico.