Nel garage le moto rubate

VITTORIA (RAGUSA) – La polizia Vittoria ha denunciato per ricettazione il quarantunenne D. C.. La notte scorsa un cittadino è stato svegliato dal rombo di una moto da cross e si è affacciato dalla finestra. Ha notato delle persone che frettolosamente scaricavano da un furgone due moto e una terza con motore acceso che è entrata subito in garage.

Insospettito ha chiamato la polizia, che però sul posto non ha trovato nulla di anomalo. L’indomani mattina per gli agenti hanno effettuato un nuovo controllo in abiti civili: alla fine è scatta la perquisizione nel garage, dove c’erano ancora le moto. Non è stato facile accertare la provenienza anche perché nuove e ancora prive di targhe, segno che i veicoli erano stati portati via da un concessionario.

Le indagini hanno permesso di risalire al proprietario, un uomo di Niscemi che ancora non si era accorto di aver subito il furto, del valore complessivo di 30.000 euro.