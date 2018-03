Lipari, un cadavere di donna in mare

Recuperato, in avanzato stato di decomposizione, sulla spiaggia di Valle Muria. Indossava una giacca a vento scura e pantaloni a pois, stivaletti in pelle ed un giubbotto di salvataggio

LIPARI (MESSINA) – Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato sulla spiaggia di Valle Muria a Lipari dalla guardia costiera e dai vigili del fuoco.

La donna, di carnagione chiara, indossava una giacca a vento scura e pantaloni a pois, stivaletti in pelle ed un giubbotto di salvataggio. Sono in corso indagini per risalire all’identità della vittima.

Il tenente di vascello dell’Ufficio Circondario marittimo di Lipari, Paolo Margadonna, si è subito messo in contatto con le autorità per accertare se sia stata segnalata l’eventuale scomparsa in mare di dispersi.

Il cadavere della donna è stato intanto trasferito all’obitorio del cimitero di Lipari. Una informativa è stata inviata alla procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto.