Bianco: “Corso dei Martiri, a buon punto”

CATANIA – “Il Corso dei Martiri di Cucinella si conferma il più importante progetto di rigenerazione urbana di questi anni in Italia, con un’operazione di ricucitura con i quartieri del centro. Tutto questo significa lavoro, occupazione, rilancio della città sotto il profilo economico e sociale”.

Lo ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco durante un incontro con i giornalisti nel cantiere dove l’11 dicembre dello scorso anno sono partiti i lavori per i primi quattro cantieri di Corso dei Martiri della Libertà.

Progetto sbloccato dopo 60 anni. “In tre o quattro anni – ha aggiunto – contiamo di aver completato tutto e si tratta di un investimento colossale, circa 220 milioni di euro di fondi privati, che sta già dando lavoro a moltissime persone. Se dovessi fare una stima pessimistica direi che in questa zona già nella fase della realizzazione lavoreranno probabilmente almeno quattro – cinquemila persone. Con Bianco c’erano Claudio Calabi, presidente e amministratore delegato di Capital Dev, la società di Unicredit banca, che detiene il controllo di Istica, proprietaria delle aree, Aldo Palmeri dell’Istituto Immobiliare di Catania e l’assessore all’Urbanistica Salvo Di Salvo. “Il mio sogno – ha proseguito Bianco – è venire tra quattro anni ancora da sindaco a passeggiare sulla meravigliosa promenade che sta nascendo qui in Corso dei Martiri, una delle più importanti opere mai realizzate a Catania, capace di attirare investitori internazionali”.

“Siamo decisamente a buon punto – ha proseguito Bianco – ed è stata confermata la consegna, tra poco più di due mesi, del campo da basket e del verde pubblico con panchine e arredi. Entro la fine di giugno saremo inoltre pronti per bandire la gara e realizzare in piazza della Repubblica un garage sotterraneo a tre piani con sopra un bellissimo parco”. Parlando con i giornalisti, Bianco ha sottolineato come sia già sotto gli occhi di tutti che questi cantieri “stanno per far nascere a Catania un’autentica eccellenza architettonica: non scordiamo che il progettista è Mario Cucinella, il più grande allievo di Renzo Piano.