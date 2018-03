Spara al nonno per motivi di soldi

VITTORIA (RAGUSA) – Sarebbe stato il nipote di 17 anni a sparare due colpi di fucile al nonno di 61 anni, ieri pomeriggio, sull’ex strada provinciale Vittoria-Scoglitti. Il giovane è stato fermato dalla Polizia con l’accusa di tentativo di omicidio. Il giovane avrebbe sparato due colpi di fucile al nonno, per una questione di soldi, ma solo uno ha colpito alla gamba la vittima che è ricoverata nell’ospedale di Vittoria.

Da quanto emerso, il nonno avrebbe minacciato il nipote reiteratamente e in modo grave armato di un’accetta. Quando il ragazzo ha tentato di far desistere il nonno, quest’ultimo, sempre impugnando l’accetta ha continuato a minacciarlo. La madre del minore, nonché figlia della vittima, si è frapposta ai due tentato di dividerli ma non riuscendo in alcun modo ha chiamato in aiuto i vicini.

Il 17enne si è poi recato in una strada di campagna dove teneva nascosto un fucile. Fatto rientro presso l’abitazione dei familiari, la lite è ripresa in modo ancora più vigoroso fino a quando il nonno ha tentato di investire il nipote, mentre questo ha cominciato a sparare.

Dopo aver ferito il nonno, il giovane è fuggito a bordo dell’auto della madre nascondendo il fucile per poi recarsi a casa, fare una doccia, cambiarsi e andare al bar con gli amici come se nulla fosse, questo per crearsi un alibi. Il giovane rintracciato, dopo essere stato tratto in arresto, ha confessato.