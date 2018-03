Sala scommesse abusiva a San Cristoforo

Catania . All’interno un totem per il gioco su casinò virtuali gestiti da operatori illegali: multe al titolare per 25.000 euro

CATANIA – Un esercizio commerciale del quartiere San Cristoforo utilizzato come sala scommesse abusiva è stato sequestrato dalla Guardia di finanza a Catania, che ha denunciato il titolare per esercizio abusivo e organizzazione di pubbliche scommesse sportive e gli ha contestato violazioni amministrative che prevedono sanzioni per oltre 25.000 euro.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato personal computer, monitor, hardware e denaro contante al gestore, che era sprovvisto di autorizzazioni di Pubblica Sicurezza e che accettava scommesse on line su siti di allibratori esteri non autorizzati dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Sequestrato anche un totem che permetteva il gioco su casinò virtuali gestiti da operatori illegali e un apparato illecito che riproduceva il gioco del poker. Il titolare deve anche rispondere per violazioni alla normativa sulla tutela del diritto d’autore perché erano state utilizzate copie contraffatte del sistema operativo e per un allaccio abusivo alla rete dell’energia elettrica.