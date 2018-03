Rapina con pestaggio in viale Africa, brigadiere fuori servizio lo ferma

CATANIA – Rapina all’alba a Catania. Ieri mattina un ventottenne tunisino, Mohamed Korbi, intorno alle 7 ha preso di mira in viale Africa un impiegato catanese di 66 anni appena sceso da un autobus di linea della Amt.

E’ stato scaraventato a terra, preso a calci e pugni e costretto a consegnare lo zaino contenente uno smartphone del valore di circa 300 euro e il portafogli con 50 euro in contanti.

In quegli attimi un brigadiere libero dal servizio passando in auto ha notato la scena ed è intervenuto mettendo in fuga il criminale, prestando soccorso al malcapitato, trasportato in ambulanza all’ospedale Vittorio Emanuele.

La cattura è avvenuta dopo una violenta colluttazione all’interno dell’ex palazzo delle poste, dove il rapinatore si era nascosto per sfuggire all’arresto.