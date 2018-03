Ragusa, coltivava e spacciava marijuana

I carabinieri notano uno strano via vai in casa di un 24enne: all’interno trovano una piccola serra

RAGUSA – I carabinieri di Ragusa hanno arrestato per spaccio di droga un 24enne incensurato, G.G., trovato in possesso di oltre 7 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio e 3 piantine alte circa 70 cm della stessa sostanza.

Nei pressi della sua abitazione era stato notato uno strano via vai di diversi ragazzi tutti fermati, identificati, e segnalati alla prefettura per uso personale di stupefacenti.

Il giovane dentro casa aveva allestito un vero e proprio impianto per la coltivazione, cosiddetto “grow room”, costituito da un box interamente rivestito di carta di alluminio nel quale era stata installata una lampada di crescita da 400 Watt per la produzione del calore.

La droga invece si trovava su un tavolino pronta per essere confezionata. Oltre alla droga, è stato trovato tutto l’occorrente per confezionare le dosi da immettere sul mercato. Al termine delle formalità, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.