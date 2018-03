Pornostar rivela in tv: “Sono stata con Trump”

Stormy Daniels in un’intervista alla Cbs svela i particolari sul rapporto intimo con il tycoon: “Nel 2016 firmai un accordo di riservatezza in cambio di 130.000 dollari”

WASHINGTON – La pornostar Stormy Daniels ha detto di aver fatto sesso non protetto con Donald Trump nel 2006, nel corso dell’intervista a ’60 Minutes’ stando ad anticipazioni della Cnn, diffuse poco prima della messa in onda dell’intervista alla Cbs. La pornostar ha detto di essere stata minacciata nel 2011. Ha raccontato l’episodio, accaduto in un parcheggio nel 2011, quando un uomo le si avvicinò e le disse: “Lascia stare Trump. Dimenticati la storia”.

La donna ha affermato che con lei c’era la sua bimba, verso la quale l’uomo si rivolse dicendo: “E’ una bimba bellissima, sarebbe un peccato se accadesse qualcosa alla sua mamma”. “Mi resi conto esattamente in cosa mi ero cacciata”, ha detto Stormy Daniels.

All’epoca del rapporto che la pornostar sostiene di aver avuto con Trump, Stormy Daniels aveva 27 anni e il tycoon 60 e nell’intervista alla Cbc la donna sostiene che non era attratta da lui ma che il rapporto fu completamente consensuale. Accadde una sola volta, ha detto la pornostar, affermando però che rimasero in contatto e lei sostiene che la chiamava di tanto in tanto.

Daniels è convinta tuttavia che in un altro incontro, organizzato per discutere di una sua possibile partecipazione al programma tv ‘Celebrity Apprentice’, Trump si comportava come se avesse voluto avere un rapporto intimo, ma non accadde. La pornostar ha affermato di aver firmato l’accordo di confidenzialità sulla vicenda perché “hanno fatto apparire come se non avessi scelta” ma ha detto che non vi furono minacce fisiche.

Alla domanda su chi glielo avesse fatto intendere, la donna ha risposto: “Non ne sono certa, credo Michael Cohen”, ovvero l’avvocato personale di Donald Trump che ha affermato di aver pagato personalmente i 130.000 dollari previsti dall’accordo.

“Non ho motivo di mentire. Non sono stata pagata per essere qui”, ha risposto Stormy Daniels all’intervistatore Anderson Cooper che gli chiedeva: “Come facciamo a sapere che non sta mentendo?”.