Cancellate le soprintendenze per sbaglio

PALERMO – Addio alle soprintendenze ai Beni culturali in Sicilia. Anzi, no. Un refuso all’articolo 14 della legge di stabilità regionale, approvata dal governo di Nello Musumeci, ma che ancora deve essere esaminata dalle commissioni parlamentari prima di arrivare nell’aula dell’Assemblea, stamani ha creato il panico a Palazzo dei Normanni.

Letta la norma, il Pd aveva subito annunciato barricate, col capogruppo Giuseppe Lupo che ha chiamato in ballo l’assessore Vittorio Sgarbi. La polemica è arrivata anche sui social, con il parlamentare dem Antonello Cracolici che citando il movimento politico del governatore ‘Diventeràbellissima’ aveva ironizzato: “Senza soprintendenze la Sicilia ‘diventeràunfarwest'”.

Ma il capo di gabinetto dell’assessorato ai Beni culturali, Sergio Gelardi, chiarisce: “Si tratta solo di un refuso nella scrittura della norma: è stata citata la legge 80 del ’77 anziché la 116 del 1980, due leggi che fanno da riferimento per il settore. Nessuno ha mai pensato di abolire le soprintendenze, sarebbe stato eversivo, è stato un errore. Abbiamo già concordato con l’assessore Sgarbi un emendamento per correggere il refuso”. L’intenzione del governo, spiega Gelardi, è quello di intervenire sui centri per il restauro e la catalogazione.

Anche dal M5s arrivano critiche: “Il governo Musumeci è composto da giuristi sopraffini e lo dimostra il fatto che hanno inserito in finanziaria un articolo che cancella le sopraintendenze dei Beni Culturali in Sicilia. Registriamo che l’illustre critico d’arte Vittorio Sgarbi non si è nemmeno accorto di quanto stesse avvenendo nei propri uffici perché troppo impegnato a lanciare strali contro i grillini, salvo poi voler iscriversi al loro gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati, quale luogo da lui scelto per svolgere la sua attività da neo parlamentare. Per mesi hanno apostrofato il Movimento 5 Stelle come un movimento composto da geometri e ignoranti, salvo poi alla prima uscita, dimostrare di essere loro i primi incompetenti”.