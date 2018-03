Bianco-show, Pogliese coi saggi: sfida aperta per vincere Catania

L.Cil. Il sindaco uscente annuncia in metropolitana la sua ricandidatura: VIDEO . L’eurodeputato svela un po’ della sua squadra di governo. E il M5s aspetta il via libera della Casaleggio&Co

Il viaggio della speranza, la voglia di fare, più che di strafare. O forse il desiderio che non finisca tutto in primavera, così come cominciò trent’anni fa.

Nel set underground, tra stazioni di ultima generazione e scintillanti rotaie, c’è spazio per tutti. Per i racconti positivi della periferia abbandonata, per le melanzane fatte sotto casa nell’orto urbano di Librino, per l’arzillo vecchietto che raccoglie le cicche sulla spiaggetta nera di San Giovanni Li Cuti e che vuole renderla bella agli occhi del mondo che visita Catania. Sono “i nuovi compagni di viaggio”, gli attori non protagonisti di uno storytelling eccezionale anzi, come direbbe lo stesso Enzo Bianco, “straordinario”.

Il sindaco tra la gente è affabile, convincente, trascinante. E’ dove riesce a dare il meglio di sé. “Lo scandalo rifiuti? Ho sofferto, ma non può fermare il mio progetto civico”

Dall’altro lato, in un affollato salone con affaccio sul lungomare liberato (o da liberare), c’è lo sfidante Salvo Pogliese che, nel frattempo, mentre gli altri chiacchierano, ha già messo attorno a un tavolo 30 saggi coinvolti “per stilare un programma di governo cittadino serio e inclusivo”.

La campagna elettorale per la conquista di Catania è appena iniziata e cammina parallela su due fronti politici che, nei prossimi giorni, potrebbero compattarsi o scindersi in molteplici rivoli di personalismi sempre più lontani dalla gente.

Già, perché in questo neppure i cinquestelle fanno eccezione. I grillini, dopo il successo in città alle ultime politiche, potrebbero giocare carte vincenti per costruire consenso e invece, complici i ritardi nell’ufficializzazione della candidatura già individuata del professore Giovanni Grasso, persa tra le pastoie burocratiche della Casaleggio&Co., non fanno altro che lasciare campo libero agli avversari, già a caccia di voti.

Mattinata intensa per il sindaco di Catania che ha scelto “il Metrò” per annunciare ciò che aveva già annunciato ufficialmente almeno in una decina di altre occasioni: la sua ricandidatura per un secondo mandato alla guida delle città metropolitana di Catania. “Ho fatto la notte, ora voglio vedere l’alba” risponde senza mezzi termini a cronisti accalcati nel vagone del Circumetnea che da Nesima viaggia verso Stesicoro, con i finestrini rigorosamente chiusi, non si sa mai a qualche guascone di passaggio fossero tornati in mente i protagonisti di “Amici Miei” sulla banchina in stazione.

Una corsa veloce, poco più di 19 minuti studiati al secondo con una sceneggiatura incalzante, anticipata il giorno prima dall’annuncio top secret, per creare curiosità e interesse.

Bianco rispolvera il simbolo di 5 anni fa “Catania +10”, non vuole loghi di partito. L’idea piace a Matteo Ricci, responsabile nazionale enti locali del Partito democratico, che fa il suo pubblico endorsement. Mentre il Pd locale si interroga su un possibile candidato alternativo, lui fa la fuga in avanti e chiede ai Dem di convergere sul suo nome “perché è il migliore possibile e soprattutto perché non ho velleità personali”.

Nella segreteria dei renziani etnei qualcuno fa spallucce. Il deputato regionale Luca Sammartino “si dedica a fare le liste per Comuni della provincia chiamati al voto”, la questione Catania è demandata alla senatrice Valeria Sudano, che prova a sciogliere i nodi di una partita che si complica. Mettere un nome d’area, rompere il fronte del centrosinistra, forse perdere la città e, in caso di sconfitta, prendersi persino le accuse di essere i veri responsabili della disfatta o convergere sul progetto civico Bianco, che vuole “imitare il modello Leoluca Orlando a Palermo”? Nelle prossime ore la riunione della direzione provinciale del Partito Democratico dirimerà ogni dubbio.

Sul fronte del centrodestra, invece, Salvo Pogliese corre e mette già distanza tra lui e gli avversari. L’eurodeputato lancia la “visione d’insieme” convinto com’è “che il politico non sia un tuttologo e deve affidarsi a esperti e competenti della materia”. Su quelle sedie c’è già, probabilmente un pezzo di giunta di domani, non fosse altro che per la presenza di un esperto di numeri e di bilanci come Roberto Bonaccorsi e per quella del vice presidente del Coni, Sergio Parisi, che per sei mesi fu assessore allo Sport con Raffaele Stancanelli.

Il neo senatore e coordinatore della campagna elettorale per le amministrative, dal canto suo, lavora per ricucire gli strappi nell’area politica in tutta la città metropolitana. C’è da fare rientrare la fuga in avanti di Angelo Attaguile, che in molte occasioni ha sollecitato la candidatura dello stesso Pogliese salvo poi far pesare sulle comunali i malpacismi regionali. E poi c’è da risolvere le frizioni con i lombardiani che rivendicano spazio nei Comuni dell’hinterland. Sembra che tutto ruoti attorno alle scelte dei candidati di Adrano e Biancavilla, dove né Forza Italia né l’Mpa vogliono cedere posizioni di privilegio. Una questione che è già al tavolo delle trattative avanzate e che presto troverà una soluzione unitaria, assicurano i pasdaran del centrodestra.

Il treno delle comunali sotto l’Etna è partito, i primi capistazione sono al lavoro. In attesa dei passeggeri.

Twitter:@LucaCiliberti

Luca Ciliberti