TERRASINI (PALERMO) – Scontro auto-moto nella notte in via Palermo, a Terrasini. Ad avere la peggio e’ stato A.M, di 17 anni, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Il giovane, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Cinisi, si trovava a bordo di uno scooter Aprilia che si e’ scontrato con una Suzuky Swift, guidata da un 20enne. Quest’ultimo, trasportato all’ospedale di Partinico, ha riportato lesioni guaribili in sette giorni.